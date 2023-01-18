Нового руководителя депутаты выберут 27 января.

В Судогодском районе три человека претендуют на пост главы администрации. Нового руководителя депутаты выберут 27 января.После отставки Александра Смирнова временно исполняющим обязанности главы назначили Валерия Сафонова. Власти объявили конкурс на замещение вакантной должности. Приём заявок закончился. Помимо действующего врио кандидатами стали предприниматель из Владимира Дмитрий Рубис и глава одной из региональных некоммерческих организаций Николай Зацепин.Теперь местные народные избранники заслушают программу каждого из соискателей, после чего выберут нового район-менеджера.