В Вязниковском районе заработал инвестпроект по увеличению производственных мощностей и реконструкции существующих фондов предприятия. Инвестиции в 850 млн рублей позволили расширить и

В Вязниковском районе заработал инвестпроект по увеличению производственных мощностей и реконструкции существующих фондов предприятия. Инвестиции в 850 млн рублей позволили расширить и модернизировать производство. Теперь в районе появится 190 новых рабочих мест. Компания отремонтировала цеха, построила современные очистные сооружения, ангар для складирования сырья, приобрела технологическое оборудование. На предприятии из вторичного сырья-использованных пластиковых бутылок-производят ПЭТ-флейк (используется