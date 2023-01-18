Виновный получил 7 лет и 4 месяца колонии. Приговор может быть обжалован.

В Юрьев-Польском отчим осужден за убийство бывшего мужа падчерицы. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.В начале июля прошлого года 64-летнему мужчине позвонила его падчерица, которая пожаловалась на экс-супруга. В качестве доказательства она отправила аудиофайлы с угрозами от бывшего возлюбленного.Недолго думая фигурант взял нож и пошёл разобраться с зятем, который получил три удара клинком в грудь. Потерпевший попытался убежать, но потерял равновесие и упал на землю. Догнав жертву, злоумышленник добил мужчину ещё одним ударом в шею. Пострадавшего госпитализировали в Юрьев-Польскую ЦРБ, где он умер от потери крови.Виновный получил 7 лет и 4 месяца колонии. Приговор может быть обжалован.