Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Не жить, а выживать Из удобств - только...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Не жить, а выживатьИз удобств - только печка, а труба на морозе замерзает. Почему дома в Судогде не признают аварийными?- Помощь СВОимПодарки защитникам. Груз от школьников нашего региона доставлен в зону специальной военной операции.- Проверка иорданейСегодня Крещенский Сочельник. Купели проверили сотрудники МЧС. Все ли готово к одному из важнейших таинств христианской церкви?