Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Не жить, а выживать
Из удобств - только...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- Не жить, а выживать
Из удобств - только печка, а труба на морозе замерзает. Почему дома в Судогде не признают аварийными?
- Помощь СВОим
Подарки защитникам. Груз от школьников нашего региона доставлен в зону специальной военной операции.
- Проверка иорданей
Сегодня Крещенский Сочельник. Купели проверили сотрудники МЧС. Все ли готово к одному из важнейших таинств христианской церкви?