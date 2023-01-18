Замена устаревшего газового оборудования будет субсидироваться из областного бюджета. Поручение дал...

Замена устаревшего газового оборудования будет субсидироваться из областного бюджета. Поручение дал губернатор Александр Авдеев. Такие субсидии также будут получать юрлица - на обновление котельных, которое поможет снизить стоимость отопительных услуг и предотвратит возникновение ЧС из-за устаревшего оборудования.Размер субсидии составляет 80 процентов от стоимости выполненных работ, но не может превышать:– 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры;– 200 тысяч рублей – для двухкомнатной квартиры;– 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством комнат три и более.Подобные ограничения действуют и на оборудование. Если его стоимость превышает максимальный размер субсидии, то собственник дополнительно оплачивает разницу.Размер субсидии составляет 80% от стоимости выполненных работ,но не может превышать:– 150 тысяч рублей – для однокомнатной квартиры;– 200 тысяч рублей – для двухкомнатной квартиры;– 250 тысяч рублей – для квартиры с количеством комнат три и более