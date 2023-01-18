Владимирское отделение Российского Детского фонда приняло участие в акции «Елка желаний». В...

Владимирское отделение Российского Детского фонда приняло участие в акции «Елка желаний».В региональном исполнительном комитете «Единой России» представители благотворительной организации сняли шар с желанием 10-летнего Даниила из Боголюбово. У Деда Мороза мальчик попросил поездку на картинге. Даниил увлекается автомобильным спортом.Наталья Заричанская, мама Даниила:- Мы написали желание, ждали результата. Сообщат - не сообщат. И вот раздался звонок, и я говорю: сынок, нашлась добрая фея. Я говорю, ты согласен? Он запрыгал от радости и закричал: "Я поеду!" Он такой счастливый, довольный, столько эмоций было!Покататься на картинге зимой Даниил сможет в Москве, в любое удобное время. Мальчик получил сразу два сертификата на четыре поездки. А еще добрые волшебницы из Владимирского отделения Российского детского фонда вручили Даниилу и его младшему брату сладкие подарки и поздравили с наступившим Новым годом. Отправиться в столицу семья Заричанских планирует в феврале этого года.Екатерина Меркурьева, член попечительского совета владимирского отделения Российского детского фонда:- Очень приятно принимать участие в региональной акции «Елка желаний». Сегодня мы исполнили мечту 10-летнего Даниила из Боголюбово и вручили ему сертификат на поездку на картинге. Уверена, эта незабываемая поездка принесет ему огромную радость и массу положительных эмоций.Елена Афанасьева, председатель владимирского отделения Российского детского фонда:- Такое желание исполнять надо! Это мальчишка. Он хочет именно мальчишеского счастья. Поэтому я рада, что Екатерина Викторовна – член попечительского совета фонда - взялась за исполнение этого желания.