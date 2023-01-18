Параллельно расследуется уголовное дело, которое председатель СК Александр Бастрыкин взял на личный контроль.

Во Владимире ОДКБ оштрафовали на 150 тысяч рублей после гибели 5-летнего мальчика. Решение вынес Фрунзенский районный суд.Напомним, что первоначально ребенка лечили врачи Юрьев-Польской ЦРБ, после чего малыша госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу. Маленькому пациенту несколько дней не могли поставить диагноз. В итоге он во время операции.Росздравнадзор инициировал проверку инцидента. Выявлены грубые нарушения лицензии. На ОДКБ составили протокол по ч. 3 ст. 19.20. На суде представитель медучреждения не признала вину медиков и просила переквалифицировать статью. Судья, заслушав свидетелей, посчитал вину больницы доказанной. В результате клиника заплатит 150 тысяч рублей.Напомним, что параллельно расследуется уголовное дело, которое председатель СК Александр Бастрыкин