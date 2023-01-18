Во Владимире возбуждено уголовное дело против местного жителя, по вине которого в ДТП погиб 18-летний пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. 24 октября 2022 года

Во Владимире возбуждено уголовное дело против местного жителя, по вине которого в ДТП погиб 18-летний пешеход. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. 24 октября 2022 года водитель автомобиля Mercedes Benz S500 4matic, двигаясь по проспекту Строителей со стороны ул. Горького, сбил пешехода, переходившего проезжую часть. После столкновения пострадавший был отброшен на переднюю часть автомобиля