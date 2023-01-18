Двадцать восемь некоммерческих организаций региона одержали победу в первом конкурсе Фонда...

Двадцать восемь некоммерческих организаций региона одержали победу в первом конкурсе Фонда президентских грантов 23-го года. Об этом сообщают в правительстве Владимирской области. Всего на конкурс поступило более 10 тысяч инициатив со всей страны.В этот раз в нашем регионе поддержку получили спортивные проекты, инициативы, направленные на защиту прав людей, три проекта, посвящённые помощи животным. Победу одержали как опытные НКО, так и новички. Реализация начнётся с февраля. Общая сумма грантов для нашего региона - 69 миллионов рублей. Для сравнения, такую же сумму получат, например, НКО Московской области.