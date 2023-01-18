Родился швейцарцем, а по духу - русский. Во Владимирской области побывал вольный байкер Рольф...

Родился швейцарцем, а по духу - русский. Во Владимирской области побывал "вольный байкер" Рольф Шеффлер, который чтит и помнит историю своего народа. Почему Рольф Шеффлер решил проехать по суворовским местам? Из Суздальского района Ольга Яцык.Так звучат колокола храма Василия Великого. Только звонарь сегодня - особый. Рольф Шеффлер - гражданин Швейцарии, который всей душой влюблен в Россию. Настолько, что принял православие. На Родине он рассказывает о русской культуре и истории, которая для швейцарцев неразрывно связана с фигурой легендарного полководца Александра Суворова. Его поход через Альпы стал важным эпизодом в становлении современной Швейцарии.- Для меня и для нас в Швейцарии Суворов - обожаемый герой. Потому, что без него мы сегодня были бы Французской Республикой. Это никогда не может быть забыто и не должно быть забыто.Вместе с братьями-"волками" Рольф совершает экспедицию под названием "Суворов-Ушаков" - в честь генералиссимуса и командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море. Храм в Кистыше на карте следования тоже выбран неслучайно. Церковь находится в родовом поместье Суворовых.- Существует две версии возникновения храма Василия Великого, по одной из которых Петр 1-й подарил село Кистыш деду Александра Суворова, а затем оно перешло к нему по наследству. И именно с его именем связано возникновение храма в конце 18-го века.Изначально он был из дерева. А уже Александр Васильевич Суворов перестроил его из камня. После революции 1917-го года храм пришел в упадок и колокольня была снесена.Павел Трапезников, заместитель председателя правления общественной организации Архитектурно-исторический комплекс генералиссимуса А.В.Суворова:- Есть документы, мы изучали этот вопрос, что действительно это храм принадлежит Александру Васильевичу Суворову. Он лично принимал участие в его воссоздании после постройки деревянного, ветхого храма.В русофобском угаре последних лет почему-то именно памятники русским поэтам, писателям и полководцам нередко становятся объектом агрессии. Осенью прошлого года в городе Андерматт вандалы осквернили монумент в память о переходе Суворова через Альпы, изобразив нацистскую свастику. Швейцарские "Ночные волки" очистили его.Рой Шеффлер, президент Швейцарского байк-клуба «Ночные волки»:- Территория, на которой находится монумент, принадлежит России. Это русская земля. Швейцария обещала хранить этот монумент, потому что Суворов спас нас от французов. Поэтому для нас это история. Общая история России и Швейцарии. Это также важно объяснять швейцарцам, потому что они немного забыли историю. Это наш долг напомнить людям о ней.На пожертвования и за счет участия меценатов в Кистыше идет строительство музея Суворова, а в двадцатом году здесь был установлен памятник полководцу. После Кистыша экспедиция направилась в Суздаль и Санаксар.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир