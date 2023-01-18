Более семи лет для жителей области работают передвижные центры здоровья. Проект реализуется по...

Более семи лет для жителей области работают передвижные центры здоровья. Проект реализуется по инициативе депутата Госдумы Григория Аникеева.В передвижных центрах здоровья проходят комплексные обследования. По обращениям жителей Юрьев-Польского района организованы выезды невролога и специалиста УЗИ сосудов шеи.Александр Савельев, житель города Юрьев-Польский:- Сегодня делали УЗИ сосудов шейного отдела/Все время рады, когда приезжает этот передвижной медицинский центр. Чуткие и вежливые врачи, дают рекомендации, диагностика здесь прекрасная. Так что, только благодарность от жителей Юрьев-Польского. Нашего славного города.Сканирование шеи при помощи ультразвука назначают различные узкие специалисты. Для проведения исследования не требуется никакая специальная подготовка.Александра Голубина, специалист УЗИ:- Ультразвуковая доплерография сосудов шеи - это распространенный метод ультразвуковой диагностики, который позволяет выявить деформацию либо патологию артерий и вен данной области/атеросклеротические изменения, оценить диаметры и ход сосудов, выявить также другую какую-то патологию, связанную с венозным кровотоком, оценить гемодинамику/В передвижных центрах здоровья есть все необходимое для проведения данного вида обследования.В медицинских комплексах проводят консультации квалифицированные специалисты из областного центра.Наталья Корнилова, жительница города Юрьев-Польский:- Мы часто обращаемся в передвижной центр здоровья, где получаем внимательное и хорошее обследование специалистов/Раньше мы ездили во Владимир, в областной центр обследоваться, а сейчас это все происходит у нас здесь, по месту жительства. Нам это очень всем нравится/Передвижной центр - это реальная помощь для всех жителей Владимирской области.Все подробности о выездах передвижных центров здоровья вы можете узнать в группе "Милосердие и порядок" в ВКонтакте и на сайте общественной организации www.vpoo-mip.ru.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир