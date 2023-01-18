Во Владимирской области бывшую заведующую детского сада обвиняют в коррупции. В Кольчугино...

Во Владимирской области бывшую заведующую детского сада обвиняют в коррупции.В Кольчугино завершено расследование уголовного дела на бывшую заведующую детского сада, которую обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений.По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2016 года фиктивно трудоустроила знакомую на должность сторожа в детский сад. С момента подписания трудового договора по март 2022 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, что послужило основанием для начисления заработной платы.Тогда же обвиняемая производила завышенные начисления выплат стимулирующего характера двум подчиненным сотрудникам.Незаконно полученные денежные средства перечислены на расчетный счет заведующей и в последующем ею присвоены, а также частично потрачены на нужды учреждения.В результате преступных действий обвиняемой муниципальному учреждению и его сотрудникам причинен материальный ущерб в размере более 700 тыс. рублей.Вину в совершенных преступлениях она признала полностью, сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.Фото: https://vladimir.sledcom.ru/