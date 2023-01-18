Во Владимирской области бывшую заведующую детского сада обвиняют в коррупции.
В Кольчугино...
Во Владимирской области бывшую заведующую детского сада обвиняют в коррупции.
В Кольчугино завершено расследование уголовного дела на бывшую заведующую детского сада, которую обвиняют в совершении ряда коррупционных преступлений.
По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2016 года фиктивно трудоустроила знакомую на должность сторожа в детский сад. С момента подписания трудового договора по март 2022 года она вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, что послужило основанием для начисления заработной платы.
Тогда же обвиняемая производила завышенные начисления выплат стимулирующего характера двум подчиненным сотрудникам.
Незаконно полученные денежные средства перечислены на расчетный счет заведующей и в последующем ею присвоены, а также частично потрачены на нужды учреждения.
В результате преступных действий обвиняемой муниципальному учреждению и его сотрудникам причинен материальный ущерб в размере более 700 тыс. рублей.
Вину в совершенных преступлениях она признала полностью, сообщает пресс-служба следственного комитета по Владимирской области.
Фото: https://vladimir.sledcom.ru/