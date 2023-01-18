Александровской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело, мальчика, пролечив в...

Александровской городской прокуратурой было возбуждено уголовное дело, мальчика, пролечив в больнице, отправили в «Александровский специализированный дом ребенка».«Жительница города Карабаново использовала в воспитании своего малолетнего сына, 2017 года рождения, систематические наказания путем нанесения телесных повреждений руками и ремнем по спине, пояснице и лицу, – сообщила журналистам старший помощник городского прокурора И.В. Горюнова. - Мать допускала жестокое, грубое обращение с ребенком, унижающее его человеческое достоинство. Ребенок голодал, длительное время ходил в грязной одежде, спал на полу, не гулял. Мать не водила сына в детский сад, не пускала никого к себе домой».Однако из-за того, что в процессе разбирательства уголовного дела эта 23-летняя женщина родила еще и девочку, она отделалась сверхмягким наказанием - штрафом в 15 тысяч рублей.Однако при этом проблемная семья поставлена на контроль органов системы профилактики и специалисты будут за ней приглядывать, цитирует сообщение местной администрации издание "Новый город Александров".Фото https://www.pxfuel.com/