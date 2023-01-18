На допросах подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.

Во Владимирской области москвич случайно убил свою жену. Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение.В декабре 2021 года в доме в деревне Данилково Александровского района между супругами произошёл конфликт. Муж приревновал благоверную, толкнул её в спину, женщина упала и ударилась головой о ступени. Супруг ушёл из дома, а пострадавшая скончалась от полученных травм.На допросах подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Александровский городской суд.