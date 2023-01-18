Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя...

Александровским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Московской области в причинении смерти по неосторожности.19 декабря 2021 года деревне Данилково на почве ревности со значительной силой толкнул свою жену в спину. Она не удержала равновесие и упала с высоты собственного роста, ударившись головой о ступени. Муж ушёл из дома, а ткем временем пострадавшая скончалась, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мужчина свою вину признал, его рассмотрит Александровский горсуд.Фото https://www.pxfuel.com/