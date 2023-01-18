В области началась подготовка к православному празднику Крещения. Обеспечивать безопасность будут...

В области началась подготовка к православному празднику Крещения. Обеспечивать безопасность будут все оперативные службы. Сколько иорданей оборудуют? И какие рекомендации дают специалисты?- расскажет Вера Куликова.Крещенская ночь станет бессонной и для спасателей, и для правоохранителей. На купелях будут дежурить свыше 500 стражей порядка. Крещенские купания разрешены только в специально оборудованных местах. Их в этом году 38. Главные требования- медленное течение, толстый лёд, ограждение сеткой. Окунуться в крещенскую воду можно будет и вблизи храмов на святых источниках- их 13. На иорданях во Владимире- на Семязино и Глубоком- организуют пункты обогрева. Возле купелей будут дежурить машины скорой помощи.Александр Головашкин, заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Владимирской области:- На каждой купели, иордани, майне дежурит представитель МЧС, аварийно-спасательные службы, водолазы, личный состав, техника. Роспотребнадзор проведет или провел уже пробы воды //во всех 38 местах проведения крещенских купаний. Безопасность обеспечена в полном объеме.Выезд на лед на машинах и других транспортных средствах недопустим. Сотрудники ГИБДД будут контролировать и движение к местам купаний, и импровизированные стоянки автомобилей. Все оперативные службы на Крещение будут работать круглосуточно.Сергей Вдовин, начальник управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Владимирской области:- Ежедневно мониторим информационное пространство для получения упреждающей информации в том числе о возможных провокационных акциях несанкционированных с органами местного самоуправления мероприятиях. Совместно с органами местного самоуправления и подразделениями МЧС принимаем дополнительные меры безопасности направленные на снижение рисков происшествий в местах массового празднований.Вести себя по христиански в один из самых почитаемых православных праздников призывает верующих и отец Александр Никитин, член общественного совета по безопасности УМВД России по Владимирской области.Александр Никитин, иерей, член общественного совета по безопасности УМВД России по Владимирской области:- Купание в поруби не освобождает человека от грехов, то, что очищает сердце человека оно совершается в таинстве покаяния. Если мы хотим или настроены как-то подражать Иисусу Христу в этот день в первую очередь надо понимать, что подражать ему нужно делами милосердия, любви и праведностью жизни.Врачи советуют отказаться от совершения обряда пожилым и больным людям. Слишком большая нагрузка на сердце. Также стоит исключить алкоголь. И в принципе, трезво оценить возможности своего здоровья.Георгий Жуков, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Владимира:- Масса людей прибудет к месту проведения купаний по религиозным соображениям и второй момент прием алкоголя и алкоголе-содержащей в разы увеличивают теплоотдачу, что в свою очередь увеличивает возможность переохлаждения.Окунаться в прорубь с головой медики не советуют. А после крещенского купания рекомендуют сухое обтирание и обильное теплое питье. Нужно переодеться в теплую одежду. Ожидается, что в Крещенских купаниях примут участие более семи тысяч человек.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.