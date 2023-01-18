Жители Владимирской области неохотно оплачивают штрафы за нарушения ПДД. Как сообщают в ГИБДД, всего из более 1 187 000 постановлений о наложении административных штрафов 108000 остаются

Жители Владимирской области неохотно оплачивают штрафы за нарушения ПДД. Как сообщают в ГИБДД, всего из более 1 187 000 постановлений о наложении административных штрафов 108000 остаются неисполненными. По закону, водителю дается 60 дней, чтобы оплатить штраф. Если этого не происходит, то автолюбителя ждет административный штраф в двукратном размере суммы штрафа либо обязательные работы на срок