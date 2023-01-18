Во Владимирской области впервые за этот эпидсезон обнаружен случай гриппа В. Как отмечают в Роспотребнадзоре, вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи

Во Владимирской области впервые за этот эпидсезон обнаружен случай гриппа В. Как отмечают в Роспотребнадзоре, вирус гриппа очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции – воздушно-капельный. Также возможен и бытовой путь передачи, например, через предметы обихода. К слову, в настоящее время во Владимирской области эпидемическая ситуация характеризуется по итогам второй недели ростом заболеваемости ОРВИ