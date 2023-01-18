В Юрьев-Польском вынесен приговор по уголовному делу об убийстве отчимом бывшего мужа...

В Юрьев-Польском вынесен приговор по уголовному делу об убийстве отчимом бывшего мужа падчерицы.Установлено, что днем в начале июля прошлого года мужчине позвонила его падчерица и сообщила о том, что ее жизни угрожает бывший муж. В подтверждение своих доводов женщина направила аудиофайлы с угрозами. Тогда мужчина взял нож, дождался 23 часов 15 минут, когда экс-супруг появился и стал скандалить с бывшей женой.Злоумышленник пошел за потрпевшим и нанес тому с силой 3 удара клинком ножа в переднюю и левую боковую поверхность грудной клетки. Когда, пострадавший попытался убежать и упал на землю, то получил еще 1 удар клинком ножа в заднюю поверхность шеи. В Юрьев-Польской ЦРБ раненый умер от обильной кровопотери.Виновный лишен судом свободы на 7 лет 4 месяца в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/