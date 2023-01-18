Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 19 января, в Крещение, будет идти мокрый...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, 19 января, в Крещение, будет идти мокрый снег.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег, переходящий в дождь.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%.Магнитное поле спокойное. Ветер северо-западный, 4-11 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -2, днём около 0.Народный прогноз погоды: 19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода — лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День тёплый — хлеб тёмный (густой)», значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.Фото: pxfuel.com/