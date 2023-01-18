Во Владимирской области по видео с камер наблюдения вычислили вора. В Гусь-Хрустальном полицейские...

Во Владимирской области по видео с камер наблюдения вычислили вора.В Гусь-Хрустальном полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи металлических изделий.В начале января в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального обратился представитель частной организации, который сообщил о пропаже металлических изделий стоимостью 33 000 рублей.Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. С помощью записей сотрудники полиции смогли вычислить подозреваемого, им оказался бывший работник фирмы, 32-летний местный житель.Выбив стеклопакет в окне, он незаконно проник в слесарное помещение, откуда похитил медные пластины. Похищенное местный житель спрятал у себя дома, планируя сдать в пункт приема металла. Сделать это мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.Обвиняемый дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com/