Во Владимирской области по видео с камер наблюдения вычислили вора.
В Гусь-Хрустальном полицейские...
Во Владимирской области по видео с камер наблюдения вычислили вора.
В Гусь-Хрустальном полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи металлических изделий.
В начале января в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального обратился представитель частной организации, который сообщил о пропаже металлических изделий стоимостью 33 000 рублей.
Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. С помощью записей сотрудники полиции смогли вычислить подозреваемого, им оказался бывший работник фирмы, 32-летний местный житель.
Выбив стеклопакет в окне, он незаконно проник в слесарное помещение, откуда похитил медные пластины. Похищенное местный житель спрятал у себя дома, планируя сдать в пункт приема металла. Сделать это мужчина не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.
Обвиняемый дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Фото: pxfuel.com/