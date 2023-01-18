Современный комплекс по разведению рыбы появится в Александровском районе. Его строит глава...

Современный комплекс по разведению рыбы появится в Александровском районе. Его строит глава крестьянско-фермерского хозяйства Элина Шаброва. Но проекту очень нужна поддержка. Об идее и её воплощении - Вера Куликова.- Шикарная белуга. Эту белугу мы сами коптим!Белуга, осётр, стерлядь, форель, карп, амур. Дары рек, озер и моря можно найти в деревне Дворики. Магазин "Живая рыба"- в 30 километрах от Александрова. За свежайшей рыбной продукцией сюда приезжают из Владимирской, Ярославской и Московской областей.Константин Сангалов, житель села Муханово Александровского района:- Этот магазин я открыл для себя три года назад. Просто случайно проезжал по трассе и увидел! Он еще помню был не такой большой. Он сейчас расширился. Очень хороший ассортимент.Товар очень высокого качества. Цены просто самые адекватные!Идея заняться продажей рыбы принадлежит Элине Шабровой - предпринимательнице из Александрова. В магазине Элины в Двориках можно найти не только деликатесы, но и свежемороженную северную рыбу из Якутии .Элина Шаброва, глава крестьянского ( фермерского) хозяйства:- Мы ее коптим сами, мы ее продаем и в свежемороженном виде. Это нельма, муксуны,омули, сиги, чиры и так далее. Рыба идет вся в шикарном качестве. У нас очень много товара поступает с Хабаровска, с Владивостока. Крабы камчатские, волосатые крабики, клешни, креветка .Элина Шаброва- глава фермерского хозяйства. Кроме наемных работников в помощниках Элины - её мама и сын. И даже внуки. В собственности семьи- территория в два с лишним гектара. И её активно развивают.Элина Шаброва, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:- Сначала мы решили построить небольшой магазинчик. И сделать несколько бассейнов, но когда интерес к нашему магазину появился, мы стали развивать его, расширяться, ставить еще больше бассейнов и так далее. Пристраивать магазин. А так как территория у нас своя в собственности, то в общем-то это нам не составило нам большого труда развернуться.- Вот смотрите Это карпы.В планах главы фермерского хозяйства - возведение большого рыбного комплекса. Его строительство Шабровы уже начали. Но без дополнительной поддержки не обойтись.Элина Шаброва, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:- Оборудование очень дорогое. Все стоит больших вложений. А так как проект у нас предусматривает застроить вот эту всю территорию, комплекс рыбный сделать, то это,конечно, даже ни одним миллионом.Элина Шаброва уверена: строительство комплекса по разведению живой рыбы станет вкладом в экономику района. Александровцам будет доступна живая рыба, выращенная тут же. Сейчас ее завозят из Ростова-на-Дону, Осетии и Карелии.Элина Шаброва, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:- Мы поставили задачу развивать дальше магазин, чтобы у нас соответственно были морозилки, холодильники стационарные, чтобы мы могли содержать товар. Мы хотим развивать дальнейшее, чтобы рыба у нас поступала в больших объемах ,то бишь,если рыба будет поступать в больших объемах, значит у нас соответственно будет цена ниже.А еще появятся дополнительные рабочие места, что особенно важно для Александрова.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.