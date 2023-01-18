Во Владимирской области предпринимателям причинен ущерб в 25 млн. рублей в условиях коронавирусных...

Во Владимирской области предпринимателям причинен ущерб в 25 млн. рублей в условиях коронавирусных ограничений.По результатам проверки прокуратуры Владимирской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, в результате которого предпринимателям причинён ущерб на сумму более 25 млн. рублей.С августа 2020 года по конец 2021 года на территории региона действовал понижающий коэффициент 0,5 к размеру арендной платы для предпринимателей. Эта мера поддержки субъектов малого и среднего бизнеса связана с пандемией коронавируса и призвана поддержать предпринимателей, чьи доходы пострадали от ограничений.Проверка прокуратуры выявила, что по 66 договорам аренды, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, которые работали в сфере питания, торговли, бытового обслуживания и др., понижающий коэффициент не применялся.Ущерб предпринимателей составил свыше 25 млн. рублей.Материалы проверки направлены в следственный комитет по Владимирской области, возбуждено уголовное дело по за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций.Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.