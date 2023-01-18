От лета к зиме - за минуту. В группе Природа Владимирской области появилось красивое видео...

От лета к зиме - за минуту. В группе "Природа Владимирской области" появилось красивое видео Клязьмы от Игоря Федотова.Снято оно в Вязниках, с горы Толмачёво с августа прошлого года по январь этого. Зеленые летние кадры сменяются золотыми осенними, краски блекнут и лед начинает медленно сковывать берега реки. Наступает зима. Последние кадры, очевидно, сняты в дни рекордных морозов - небо ярко-голубое и безоблачное.Видео группы Вконтакте "Природа Владимирской области"