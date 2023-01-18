Во Владимирской области водитель получил реальный срок за угрозу применения насилия к сотруднику...

Во Владимирской области водитель получил реальный срок за угрозу применения насилия к сотруднику полиции.Ночью 16 июля 2022 года ранее судимый житель Собинки, будучи лишенным автомобильных прав, был остановлен инспектором ДПС за рулем автомобиля «ВАЗ-21103».Для проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и составления протокола за поездку без прав подсудимый был приглашен в служебный автомобиль сотрудников полиции. Не желая быть привлеченным к административной и в последующем к уголовной ответственности, мужчина начал угрожать инспектору, причинив последнему моральный вред, рассказали в пресс-службе Собинского городского суда.На суде водитель вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.Приговор суда - лишение свободы на срок 10 месяцев. После поглощения менее строгого наказания, назначенного по этому приговору, более строгим наказанием, полученным ранее, окончательно подсудимый должен отсидеть 1 год в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 3 месяца.Приговор вступил в законную силу.Фото: Pexels.com