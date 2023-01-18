Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подлоге при реализации нацпроекта «Безопасные...

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о подлоге при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в мае 2022 года «Владупрдор» заключил с ООО «АКМАСТРОЙ» контракт на ремонт моста через реку Илевна (дорога Лазарево-Иваньково). Цена контракта превысила 50 млн. рублей, срок окончания работ установлен до 30 ноября 2022 года.24 ноября стороны подписали акты выполненных работ, подрядчик получил полагающиеся по контракту деньги. Однако проверка прокуратуры показала, что в действительности работы не были закончены: вовремя не установлены барьерные ограждения, деформационные швы не доделаны, монтаж перильного ограждения, установка знаков, устройство водоотвода и водосброса с проезжей части, нанесение разметки.Подписание акта выполненных работ фактически повлекло причинение ущерба бюджету региона в размере недополученных пеней за каждый день просрочки государственного контракта.По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование уголовного дела находится на контроле Муромской городской прокуратуры, сообщила пресс-служба областного ведомства.Фото: ГБУ "Упрдор"