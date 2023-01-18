Во Владимирской области вынесен приговор мужчине, повредившему два автомобиля из хулиганских...

Во Владимирской области вынесен приговор мужчине, повредившему два автомобиля из хулиганских побуждений.18 января 2023 г. Александровский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю г. Александрова. В мае 2022 года, находясь на улице Терешковой г. Александрова в состоянии алкогольного опьянения, без какого-либо повода, действуя из хулиганских побуждений, мужчина нанес неустановленным предметом удары по двум припаркованным автомобилям, повредив их.Владельцам автомобилей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 1 млн. рублей.Судом мужчина признан виновным в совершении умышленного повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений, повлекшего причинение значительного ущерба.Подсудимому назначено наказание в виде в виде лишения свободы на срок 2 года условно. Удовлетворены и требования потерпевших о возмещении вреда, причиненного преступлением, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Фото: pxfuel.com/