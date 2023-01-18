Во Владимирской области выявлены в продаже семена, не разрешенные к использованию. Региональное...

Во Владимирской области выявлены в продаже семена, не разрешенные к использованию.Региональное Управление Россельхознадзора провело проверки семян в торговых точках Владимирской области.В Муроме выявлены пакетированные семена овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это томаты «Трюфель желтый», «Монгольский карлик»; перец сладкий «Гиганто Росса»; огурец сорт «Все пучком».В городах Александрове и Струнино при проверке также обнаружены овощные семена, не разрешенные к продаже, такие как: перец сладкий сортов «Клио», «Сладкий шоколад», «Бивни мамонта», «Алешка», «Красный шоколад»; баклажаны сортов «Сибирский кистевой», «Аватар»; томаты сортов «Голубая ель», «Большой куш», «Какаду», «Добрая сказка», «Чернично-Сливочный», «Подсинское чудо», «Кулак Поддубного», «Сахарная гирлянда» и другие.Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Ивановской и Костромской областям.Фото: http://33.fsvps.ru