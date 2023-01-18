Во Владимирской области заведено уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов. Киржачские...

Во Владимирской области заведено уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов.Киржачские полицейские выявили факт нарушения миграционного законодательства. Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.Подозреваемый оформил на имя шестерых иностранцев уведомления о прибытии в принадлежащей ему частный дом, расположенный в городе Киржач. При этом мужчина заведомо знал, что иностранцы, приехавшие в Россию на заработки, проживать в этом доме не будут.Факт нарушения миграционного законодательства выявлен участковыми полиции в начале января этого года, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com