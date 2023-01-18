Жители многоквартирного дома на улице Коммунистической в Судогде жалуются то на холод в квартирах,...

Жители многоквартирного дома на улице Коммунистической в Судогде жалуются то на холод в квартирах, то на потопы. Зимой здесь идёт ремонт кровли. А вот когда его завершат, выяснил Максим Калашников.Морозы и снегопады рабочим не помеха. Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по улице Коммунистической началсЯ в Судогде с приходом зимы. Реконструкции жители, с одной стороны, рады, кровлю не ремонтировали больше двадцати лет, но считают - работа не по сезону. И в стужу, и в оттепель люди сталкиваются с проблемами.Жанна Калыгина, жительница дома №3 по улице Коммунистической:- Два раза у нас протекало всё. А сейчас уже два месяца висит вместо светильника, он промок весь, пришлось снять, там вода была, повесили, зять повесил ведерко. И так вот с ведерком у нас в спальне.В морозную погоду, когда на улице температура опускалась до минус тридцати, в квартире Галины Липиной было не больше пятнадцати градусов.Галина Липина, жительница дома №3 по улице Коммунистической:- Как они нам объяснили: "Мы будем на ночь закрывать". Закрытия никакого не было. Тем более, когда морозы были, они открыли пролиты и ушли. Мы им говорили много раз - мальчишки, ну закрывайте, мы же тоже мерзнем. "Мы что вам будем закрывать, дескать, каждые три метра?". Как он сказал: "Пленки не хватит".За реконструкцию отвечает "Фонд капитального ремонта", но по словам жителей, за ходом работ необходим контроль.- Рабочий день у них с 9 часов. Звоню, до сих пор не могу дозвониться. И вот региональный оператор - он заказчик, он должен проверять выполнение этих работ. И если какие-то проблемы возникают, жители должны звонить к нему, к региональному оператору. И вот, в итоге, что получается, Мы не можем дозвониться.На объекте работают 8 человек. Строители говорят: всё идёт по плану. Крышу зимой они не ремонтируют не в первый раз. Возможные риски стараются учесть.Эдуард Левенец, бригадир:- Перед снегом под плёнку обязательно загоняем, чтобы не было ни снега, чтобы потом ни капало ничего. Такого никогда, редкий случай случается, если не успеваешь, а так никогда такого не было, чтобы протечки какие-то были. А то что жители жалуются, что вскрываемся зимой - а как нам ещё работать?В областном Фонде капитального ремонта заявили - нет никакой разницы, в какое время года вести работы на крыше. Если по вине строителей был причинен ущерб - его могут возместить.Сергей Гудков, и.о. гендиректора "Фонда капремонта многоквартирных домов Владимирской области":- Просьба к жителям, конечно же, немножко потерпеть. Понятно, дом 1971-го года постройки, если я не ошибаюсь. 50 лет с лишним. Потом, перед сдачей, если есть какая-то проблематика, мы акты можем трехсторонние составить, если причинен какой-то ущерб.Строители пообещали ускориться. Реконструкцию кровли должны завершить до конца февраля.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.