Лолита приехала в гости к родным.

Лолита приехала в гости к родным.Лолита Милявская родила дочь Еву в браке с Александром Цекало в ноябре 1998 года, а незадолго до этого артисты узаконили свои отношения после многолетней совместной жизни. Правда, к этому моменту пара уже почти не жила вместе. А Лолита и вовсе говорила, что Ева – не его дочь. Девочка родилась недоношенной и весила всего 1200 граммов, потом у нее диагностировали задержку развития и синдром Аспергера. После развода дочь Милявской осталась жить с бабушкой в Киеве, а певица продолжила строить карьеру в России.Сейчас дочери Лолиты Милявской 23 года, она продолжает жить с матерью артистки. После начала спецоперации на Украине певица перевезла семью в Болгарию, где у нее есть недвижимость.На днях Лолита Милявская навестила дочку и мать, которой исполняется 80 лет. Певица записала видео с родными и выложила в своем телеграм-канале."Моя дочечка рядом✌️❤️❤️❤️❤️⁣⁣Маме завтра 80!! Она Такая!!! В Ней Столько Всего!! А я только сейчас понимаю!" – написала Лолита.Также певица показала кадры из ресторана, где семья отмечала торжество. Лолита призналась, что предпочитает водку и колу без сахара. "Это моя диета", – отметила певица.