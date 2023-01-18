В откровенном интервью Стас Пьеха рассказал последние новости из жизни.
В откровенном интервью Стас Пьеха рассказал последние новости из жизни.
2023 год начинается
для Стаса Пьехи очень продуктивно — весь январь артист планирует давать
концерты. В то же время 42-летний певец старается не упускать из другие и
другие сферы жизни: личное развитие, бизнес и, конечно же, отцовство. В новом
интервью Пьеха вывалил и радости, и проблемы такой загруженности.
Напомним, что в
Санкт-Петербурге подрастает 8-летний сын артиста Петя. Стас Пьеха знает все
подробности жизни ребенка, от уроков в школе до увлечений. Он также старается поддерживать
мальчика во всех увлечениях.
А вот в бизнесе
дела у Пьехи обстоят средне. По словам исполнителя хита "Она не твоя",
сейчас такой период, когда главная задача его наркологической клинки — это
оставаться на плаву. Некоторые поклонники говорят, что истощенный Пьеха должен
больше отдыхать, но артист уверяет — его нагрузка под контролем.
Конечно, зашел
разговор и о личной жизни Стаса. Пока мужчина не в отношениях, но понимает
важность проводить время с одной женщиной. В 42 году артист хочет покоя без
лишних авантюр.
"Иногда бывает, накапливается какая-то
энергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но хочется
как-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию", — делится Стас
Пьеха.