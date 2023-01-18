В откровенном интервью Стас Пьеха рассказал последние новости из жизни.

В откровенном интервью Стас Пьеха рассказал последние новости из жизни.2023 год начинаетсядля Стаса Пьехи очень продуктивно — весь январь артист планирует даватьконцерты. В то же время 42-летний певец старается не упускать из другие идругие сферы жизни: личное развитие, бизнес и, конечно же, отцовство. В новоминтервью Пьеха вывалил и радости, и проблемы такой загруженности.Напомним, что вСанкт-Петербурге подрастает 8-летний сын артиста Петя. Стас Пьеха знает всеподробности жизни ребенка, от уроков в школе до увлечений. Он также старается поддерживатьмальчика во всех увлечениях.А вот в бизнеседела у Пьехи обстоят средне. По словам исполнителя хита "Она не твоя",сейчас такой период, когда главная задача его наркологической клинки — этооставаться на плаву. Некоторые поклонники говорят, что истощенный Пьеха долженбольше отдыхать, но артист уверяет — его нагрузка под контролем.Конечно, зашелразговор и о личной жизни Стаса. Пока мужчина не в отношениях, но понимаетважность проводить время с одной женщиной. В 42 году артист хочет покоя безлишних авантюр."Иногда бывает, накапливается какая-тоэнергия, хочется куда-то сорваться, поехать, встретиться, замутить… Но хочетсякак-то правильно рассчитывать и расходовать свою энергию", — делится СтасПьеха.