В Гусь-Хрустальном полиция по записям с камер задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении медных пластин на сумму 33 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального

В Гусь-Хрустальном полиция по записям с камер задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в хищении медных пластин на сумму 33 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Сотрудники органов установили, что мужчина выбил окно, проник в слесарное помещение, откуда украл пластины. Момент кражи попал на видео, так что вычислить воришку труда не составило. Им оказался