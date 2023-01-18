Он спал на полу в коридоре.

На 23-летнюю жительницу города Карабаново Александровского района возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом сообщает «».В мае 2022 года в Александровскую районную больницу попал пятилетний мальчик весом 13 килограммов. Врачи поставили ему диагноз истощение 2-3 степени. Кроме того, на его теле были синяки и ссадины. Медики передали информацию правоохранительным органам.После этого прокуратура выяснила, что мать мальчика с января по май 2022 года постоянно избивала сына руками и ремнем по лицу, спине и ягодицам. Она пояснила, что наказание было в воспитательных целях.Чтобы никто не увидел синяки и ссадины, мальчик несколько месяцев не посещал детский сад и не выходил на прогулки. Мать также скрывала ребенка от родственников и соседей.Мальчик рассказал правоохранителям, что мама постоянно его избивала, не разрешала входить в их с отчимом комнату, не давала смотреть телевизор. Кормили ребенка макаронами с бульоном, тогда как взрослые ели нормальную еду. Спал малыш на полу в коридоре или на кухне.Журналисты «» пишут, что мальчика изъяли от матери. В декабре 2022 года мать приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей.Семью поставили на учет в орган ПДН.