Зимняя рыбалка: жители Владимирской области показали трофеи и рассказали о любимых местах. А вы...

Зимняя рыбалка: жители Владимирской области показали трофеи и рассказали о любимых местах.А вы знали, что День зимней рыбалки в России отмечают 8-го февраля? Мы, если честно, нет. Да и рыбаки из нашего региона – не все о такой дате слышали. У жителей Владимирской области зимняя рыбалка начинается в самом начале декабря и заканчивается в феврале, а у кого-то плавно переходит в март. «Зачем вообще её разделять или отмечать специальный праздник?» - удивляются некоторые знатоки рыбного промысла.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с двумя любителями из нашего региона, которые рассказали о своём увлечении, поделились свежим взглядом на то, что сегодня происходит в зимней рыбалке, а также показали актуальные фотографии из мира природы. Всё-таки Владимирская область прекрасна во все времена года, а уж с рыбой – тем более.Фото: Михаил Ефимов«Приятно, если экземпляр попадается достойный!»Сергей Сауткин из города Мурома – рыбак со стажем. Он начал увлекаться этим занятием лет с десяти. И признаётся, что уже не может без этого жить:- Зимняя рыбалка - моё хобби! Мне интересен весь процесс: поиск, поклёвка и поимка рыбы. И ещё приятнее, если экземпляр попадается достойный, то есть крупный. Вес данной щуки на фотографии - 5 кг. 300 гр. В наших краях - это действительно уже трофей. Такие лично мне попадаются один или два раза за сезон.На фото: Сергей Сауткин- Зимой рыбачу я в основном на реке Оке и озёрах Муромского района, далеко не езжу. Любимых мест много, но в основном они на Оке, недалеко от города. Зимой основная рыба, которая мне попадается - это щука и окунь на озёрах до Нового года, а во второй половине зимы - судак и лещ на Оке. Обратите внимание, что не просто так идёт такое разделение. Опытный рыбак знает, что на озёрах рыба лучше ловится лишь в первой половине зимы, а вот на реке – все холодные месяцы. Это из-за кислородного режима. Слышали о таком? На реке кислорода всегда больше из-за течения.Фото: Сергей СауткинНа заметку!Сергей Сауткин: «Существует три секрета рыбалки - это опыт, поиск и немного везения…»Фото: Сергей СауткинФото: Сергей Сауткин- Хотелось бы обратить внимание на проблему браконьерства в нашей местности. Мне кажется, что инспекции следует лучше работать. Браконьеры ловят сетями и другими запрещёнными способами. Это происходит как днём – так и ночью. В черте города ещё побаиваются, а вот в Муромском районе на Оке и на пойменных озёрах, мелких речках, впадающих в нашу реку, действуют довольно безбоязненно и систематично. Мнение большинства рыбаков – на проблему следует обратить особое внимание. Мы наблюдаем подобную картину очень часто.«Рыбалка – это медитация…»Михаил Ефимов проживает в посёлке Содышка с 1986 года и рыбачит с младых лет. Он считает, что рыбалка – это особое состояние души и человека:- Зимняя рыбалка в одиночку на маленькой речке - это особое состояние сознания, близкое к медитативному, когда в тишине приходят интересные мысли. Вообще, зима более способствует единению с природой, чем лето - оно слишком шумное.Фото: Михаил ЕфимовФото: Михаил Ефимов- На фото - голавль 1.064 кг. Пойман на безнасадку, леска – «0.12». В тот день была оттепель (декабрь), а я хотел уйти за два километра. В итоге застрял в поле, понял, что не доберусь до нужно точки из-за глубокого снега. Вернулся в зону посёлка, где и стал ловить. Улов - три голавля общим весом на 2.300! Этот экземпляр, что вы видите на кадре, пришлось тягать минут пять, чтобы он утомился.Фото: Михаил ЕфимовФото: Михаил Ефимов- Рыбачу только на реке Рпень в пригородной зоне. Это и есть любимое место (для зимней рыбалки), поскольку у нас тишина и безлюдно. Чаще ловится плотва и окунь. Секретов нет, но ловля на безнасадку требует прямых рук и иногда творческого подхода к технике. Я не сторонник сидеть до упора на одном месте, активно передвигаюсь и ищу перспективные места.Фото: Михаил Ефимов- Правда, случались со мной на рыбалке и интересные истории! Однажды, стала пропадать рыба, которую я бросал в след от сапога. Через некоторое время выследил горностая, который воровал рыбу, причём самую крупную. Было удивительно, поэтому подкинул ему ещё вкусноты на прощание. Ну и часто наблюдаю самых разных животных на реке, например – землеройку.Фото: Михаил Ефимов- Рыбакам, которую планируют заняться зимней ловлей, советую обратить внимание на хороший инвентарь и экипировку. А также помните, что необходимо постоянно учитывать множество факторов - погоду, глубину водоёма, характер течения - в зависимости от активности рыбы. Все эти знания приходят с опытом. Естественно, нужно быть трезвым и выходить на лёд лишь при полной уверенности в своей безопасности. Например, если вы попали на слабый лёд, но взяли с собой длинный шест (при условии, что мелко), то вы всегда сможете выбраться. Но лучше подобного избегать вовсе. Безопасность превыше всего!Фото: Михаил ЕфимовФото: Михаил Ефимов- В целом хотелось бы отметить, что активность рыбы почему-то в последние годы всё более падает. И это не связано с прессингом на водоёмы - скорее, тут масштабные экологические проблемы, которые придётся решать рано или поздно всем вместе, сообща.Это интересно!Во Владимирской области сегодня можно поймать около 40 видов рыбы. В основном клюёт: елец, карась, ерш, налим, окунь, линь, плотва, пескарь, уклейка, толстолобик, язь и щука.Фото: Сергей СауткинТоп-7 мест Владимирской области, где можно ловить рыбу зимой:1. Река ОкаОсобенно рыбаки любят район села Дмитриевы горы (Меленковский район).2. Река КлязьмаПо всей реке в достатке водятся плотва, подлещик, язь, пескари и др.3. Река НерльСамые рыбные места в Суздальском районе.4. Река КолпьПротяженность всего около 100 км. Водятся: щука, плотва, окунь, уклейка, красноперка.5. Озеро СвятоеНаходится в национальном парке "Мещера". Расположено на стыке Владимирской, Рязанской и Московской областей.6. Озеро ВведенскоеРасположено на западе Владимирской области, в четырёх километрах от города Покрова.7. Озеро ВеликоеНайти его можно в Вязниковском районе. В водоеме часто попадается крупный ротан, щука и плотва.Где запрещено ловить рыбу зимой во Владимире?водозабор филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ) на реке Клязьме;место сброса воды МУП «Владимирводоканал» в мкр. Оргтруд;впадение реки Рпень в Клязьму;водохранилище Содышка в районе плотины.Текст: Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Сергея Сауткина и Михаила ЕфимоваВ продолжение темы: "Рыбаки Владимирской области показали свои трофеи и рассказали о клЁвых местах" (https://vladtv.ru/society/135454/); "Владимирские охотники рассказали, почему при встрече с разъярённым лосем - холодное болото милее высокой ели" (https://vladtv.ru/society/137862/)