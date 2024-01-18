В декабре прошлого года 27-летний житель Гусь-Хрустального поджег чужой автомобиль вместо машины знакомого, который задолжал парню денег. Гусевчанин умудрился дотла спалить отечественную

В декабре прошлого года 27-летний житель Гусь-Хрустального поджег чужой автомобиль вместо машины знакомого, который задолжал парню денег. Гусевчанин умудрился дотла спалить отечественную легковушку стоимостью 70 000 с помощью зажигалки, сообщили в пресс-службе УМВД по области. Молодого человека разыскали полицейские, когда подтвердилось, что машину умышленно подожгли. Парень сразу признался в содеянном. Он пояснил, что хотел отомстить