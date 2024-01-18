75 лет назад оружейному заводу Коврова было присвоено имя Дегтярева.
Он был создан на базе...
75 лет назад оружейному заводу Коврова было присвоено имя Дегтярева.
Он был создан на базе пулеметного еще в годы первой мировой. После Октябрьской революции завод переживал не лучшие времена. Тогда сюда пришли конструкторы Владимир Фёдоров и Василий Дегтярев. Именно они освоили и наладили производство автоматического стрелкового оружия.
В 1941-ом Дегтяревым было спроектировано противотанковое оружие впервые в стране. За это он получил государственную премию 1-ой степени. И 18 января 1949 заводу присвоили имя Василия Дегтярева.
Сегодня - российский оборонный завод и главное промышленное предприятие Коврова, в послевоенный период осваивал новые виды продукции для нужд народного хозяйства и развивал мотопроизводство.
Каждую "пятилетку" предприятие ставило производственные рекорды.
Как завод принимал поздравления в 1975 году - сегодня в нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый".