75 лет назад оружейному заводу Коврова было присвоено имя Дегтярева. Он был создан на базе...

75 лет назад оружейному заводу Коврова было присвоено имя Дегтярева.Он был создан на базе пулеметного еще в годы первой мировой. После Октябрьской революции завод переживал не лучшие времена. Тогда сюда пришли конструкторы Владимир Фёдоров и Василий Дегтярев. Именно они освоили и наладили производство автоматического стрелкового оружия.В 1941-ом Дегтяревым было спроектировано противотанковое оружие впервые в стране. За это он получил государственную премию 1-ой степени. И 18 января 1949 заводу присвоили имя Василия Дегтярева.Сегодня - российский оборонный завод и главное промышленное предприятие Коврова, в послевоенный период осваивал новые виды продукции для нужд народного хозяйства и развивал мотопроизводство.Каждую "пятилетку" предприятие ставило производственные рекорды.Как завод принимал поздравления в 1975 году - сегодня в нашей рубрике "33Live.Ru Век двадцатый".