82 удара топором в целях самозащиты нанес приятелю пьяный житель Владимирской...

82 удара топором "в целях самозащиты" нанес приятелю пьяный житель Владимирской области.Александровский городской суд установил, что летом 2023 года в квартиру осужденного пришли двое знакомых с целью совместного распития алкогольных напитков.Один из сотоварищей заснул за столом, а осужденный лег спать в своей комнате. Но на фоне внезапно возникшей личной неприязни, взял топор, находившийся рядом, и нанес потерпевшему острием топора не менее 82 ударов. В том числе по голове, отчего потерпевший скончался на месте, сообщила Пресс-служба Александровского городского суда.После совершения «действий по самозащите», виновный уснул, а, проснувшись утром, около своей кровати обнаружил труп потерпевшего и вызвал скорую помощь и полицию.Виновный осужден на 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.В пользу представителя потерпевшего взыскан моральный вред в сумме 700000 рублей и материальный ущерб в размере 62000 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.freepik.com