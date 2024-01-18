Кот, живущий в доме №49/1 на проспекте Ленина в Коврове, оказался бешеным. Это выяснилось 12 января, когда хвостатый неожиданно умер. Хозяйка отнесла питомца ветеринарам. Чтобы проверить

Кот, живущий в доме №49/1 на проспекте Ленина в Коврове, оказался бешеным. Это выяснилось 12 января, когда хвостатый неожиданно умер. Хозяйка отнесла питомца ветеринарам. Чтобы проверить подозрения на бешенство, специалисты взяли биоматериал и отправили для исследования во Владимирскую областную ветлабораторию. Об этом сообщает «GorodKovrov.Ru». Ковровчанам, у которых есть непривитые животные, теперь нужно будет срочно вакцинировать