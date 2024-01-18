Два коллектива из Владимирской областной филармонии станут участниками всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ в 2024 году. В программу «Мы – Россия» попали

Два коллектива из Владимирской областной филармонии станут участниками всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ в 2024 году. В программу «Мы – Россия» попали государственный вокально-хореографический ансамбль имени Фирсова под руководством заслуженного артиста России Николая Литвинова и Владимирский русский оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Антонова. Об этом рассказали в пресс-службе Минкульта области. В