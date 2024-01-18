Искусственный интеллект поможет справиться с пробками и заторами во Владимире. Во Владимире в...

Искусственный интеллект поможет справиться с пробками и заторами во Владимире.Во Владимире в ближайшем будущем заработают "умные светофоры". Сейчас в рамках федеральной программы продолжается установка датчиков, отслеживающих дорожный трафик. Репортаж Никиты Тарбеева.Площадь Победы. Транспортная развязка, пересечь которую, не пропустив как минимум пару светофоров, сложно. С недавних пор за перекрёстком начали наблюдать шесть новых глаз. Их не интересует, пристегнут ли водитель, говорит ли он по мобильному. Они отслеживают движение транспортных потоков в целом.Евгений Терещенко, начальник отдела "Центра безопасности дорожного движения Владимирской области":- На каждое направление движения установлены датчики- вот на той стороне, в направлении Чайковского и в направлении проспекта Ленина. Всего на этом участке установлено шесть видеодетекторов.Пока система работает в роли пассивного наблюдателя, но новый контроллер, установленный на светофорном объекте, уже позволяет удалённо и прямо на ходу менять длительность красного и зеленого сигналов. А вот этот фотофиксатор на самом деле - метеостанция, оценивающая состояние дорожного полотна.На сегодня в интеллектуальную дорожную систему вошли пока семь перекрёстков - вот они на карте - вся информация поступает в недавно созданный центр управления на автовокзале. Сейчас здесь идет подготовка операторов.Антон Козлов, главный специалист центра управления Интеллектуальной транспортной системой владимирской городской агломерации:- По первому этапу у нас предполагается установка 27 дорожных контроллеров, то есть на 27 семи светофорных объектах у нас будут стоять умные дорожные контроллеры. Мы можем на любой из них нажать и увидеть статистику, которую они собирают. Вот мы сейчас видем график интенсивности транспортных средств. Две линии - зеленая и синяя - это, соответственно, "разбивка" по полосам.Отслеживают датчики также скорость движения, тип транспортного средства - тринадцать разновидностей, номера автомобилей - видно, кто и во сколько проехал по перекрёстку. Вот, например, наш оператор - в объективе метеостанции. Когда систему настроят и запустят, умные светофоры начнут самостоятельно регулировать режим своей работы, исходя из длины дорожных заторов в разных направлениях.Автолюбители здесь единогласны - давно пора.Сергей Каулин, житель г. Владимира:- Есть, конечно, замечания, вот особенно на Горького, перекресток “Горького-Содышка”...- Нужно регулировать интеллектуально?-Да, да, да. Вы знаете, сделали большой - огромный перекресток, а стали намного дольше там стоять, "пробки" образуются. Вот там, конечно, надо... Загородный парк - тоже надо “длиньше” делать светофор.Ждать, когда умные светофоры заработают, впрочем, еще больше года. Как заявляют в областном центре безопасности дорожного движения, при введении системы используется несколько, так называемых, уровней зрелости. На первом, стартовом, должно заработать пять подсистем- в том числе контроля за содержанием дорог- в помощь коммунальщикам.Евгений Терещенко, начальник отдела "Центра безопасности дорожного движения Владимирской области":- Это параметры для достижения первого уровня зрелости. Наш контракт предусматривает его достижение к концу 2025-го года.А до этого система будет лишь следить за транспортными проблемами и копить статистику.По достижении уже следующего "уровня зрелости", датчики планируется установить и в соседних райцентрах.Никита Тарбеев, Алексей Ковалёв“Вести - Владимир”