Как сделать ваше крещенское купание безопасным и приятным ритуалом?

Как сделать ваше крещенское купание безопасным и приятным ритуалом?В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне. Одно из главных событий праздника – купание в водоемах.1. В первую очередь необходимо разогреться перед заходомв купель, чтобы избежать больших нагрузок на организм. Резкий перепадтемпературы при контакте с ледяной водой вызывает развитие стрессовой реакции:выброс адреналина и норадреналина; учащение дыхания и сердцебиения, ростартериального давления. Для разогрева можно сделать разминку или пробежку.Также многие практикуют парение в бане. Правда, у этого способа естьпротивопоказания: врачи не рекомендуют его людям с сердечно-сосудистымизаболеваниями.2. В последнее время набирает популярность купание в сибирскомбанном чане. Такой способ может стать хорошей альтернативой ледянойпроруби. Чтобы соблюсти традицию, достаточно добавить освященной воды в банныйчан. Температуру в чане можно регулировать. Это позволяет искупать в Крещениедаже детей и дает возможность окунуться людям, которым противопоказано купатьсяв ледяной воде.3. Врачи отмечают, что стоит заранее – минимум за два месяца – закаливаться.4. Необходимо отказаться от купания в проруби при наличиисимптомов респираторных заболеваний и при наличии сердечно-сосудистыхзаболеваний. Если есть противопоказания для погружения в прорубь, то можнопросто умыть лицо, а не погружаться в воду целиком.5. Голову врачи мочить не рекомендуют, чтобы избежатьрефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду такжепротивопоказаны, так как это может привести к шоку от холода.Фото: Freepik.com6. Медики рекомендуют перед погружением измерить давление— если показатели выше 140/90, от купания надо отказаться.7. Окунаться надо строго в оборудованных прорубях подприсмотром спасателей.8. Алкоголь для разогрева – под запретом. Он дает дополнительный стрессорганизму. Также не рекомендуется трудноперевариваемая пища накануне погруженияв купель.9. Поесть желательно за час-два до купания.10. Рекомендации по одежде: обувь должна быть нескользящейи легкоснимаемой, под рукой должен быть теплый махровый халат и махровоеполотенце, которым можно вытереть остатки воды. Сразу после крещенского купания необходимотепло одеться и выпить горячий напиток.