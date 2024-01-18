Проект Сделано в Москве помогает горожанам узнать о местных брендах.

Проект "Сделано в Москве" помогает горожанам узнать о местных брендах.Участниками проекта "Сделано в Москве" стали более пяти тысяч столичных предпринимателей. Мэр Сергей Собянин отметил, что программа предлагает брендам онлайн и офлайн продвижение.Предприниматели получили возможность участвовать в промокампаниях на крупных маркетплейсах. На онлайн-витрине сделановмоскве.рф размещено более 20 тысяч товаров. Также локальная продукция представлена на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и в сетевых магазинах."Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тыс. товаров и заработали дополнительно свыше 110 млн рублей", – написал Собянин в своем .Правительство Москвы оказывает комплексную поддержку столичным предпринимателям. Они могут получить субсидии и льготы, в том числе кредитование по сниженной ставке. Максимальный размер займа – 30 миллионов рублей.Растет спрос на гарантийную поддержку от города. В прошлом году ей более 2,7 тысячи предпринимателей, а общая сумма превысила 65 миллиардов рублей.В ближайшие годы Москва продолжит поддерживать реальный сектор экономики и создавать условия для инвесторов. Из бюджета столицы на эти цели 15,8 миллиарда рублей.