Как рассказали в ГИБДД, дорожный инцидент случился около половины десятого утра возле дома №4 на проспекте Строителей. Водитель пытался избежать столкновения с другим автобусом, который

Как рассказали в ГИБДД, дорожный инцидент случился около половины десятого утра возле дома №4 на проспекте Строителей. Водитель пытался избежать столкновения с другим автобусом, который ехал в попутном направлении. Из-за резкого торможения машину занесло на придорожный сугроб. В результате в салоне упал пассажир. К счастью, он отделался легким испугом и отказался от медицинской помощи. По