С начала 2024 года в систему Платформы обратной связи поступило 117 обращений от жителей региональной столицы.

С начала 2024 года в систему Платформы обратной связи поступило 117 обращений от жителей региональной столицы. Об этом рассказала администрации Владимира.Наиболее часто горожане жаловались на обслуживание многоквартирных жилых домов, дорожный ремонт и общественный транспорт. Кроме того, 14 обращений касались содержания дворов и территорий общего пользования, а 13 – вопросов благоустройства.В мэрии отметили, что сигналы владимирцев не остаются без внимания. Жалобы рассматривают профильные органы, которые в течение 30 дней должны дать ответ на обращение. «Некоторые проблемы решаются быстрее — в срок до 10 дней», - говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.