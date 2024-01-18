Оплата за проезд в общественном транспорте Владимира вырастет в конце феврале. Такой предварительный прогноз дала министр государственного регулирования цен и тарифов области. Мария

Оплата за проезд в общественном транспорте Владимира вырастет в конце феврале. Такой предварительный прогноз дала министр государственного регулирования цен и тарифов области. Мария Новоселова на встрече с журналистами рассказала, что пересмотр тарифов возможен не чаще одного раза в год. Для областного центра час «X» должен наступить 10 февраля. Но в связи с проходящей в городе