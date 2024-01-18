Во Владимире полицейские задержали 31-летнего безработного жителя Вязников.

Во Владимире полицейские задержали 31-летнего безработного жителя Вязников. Мужчину подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители обыскали оборудованный вязниковцем тайник и нашли свёрток с запрещённым веществом массой 200 граммов. Кроме того, в арендованном гражданином жилище изъяли ещё около 270 граммов разных наркотиков, весы и упаковочные материалы.«Задержанный признался, что должен был расфасовать крупную партию наркотика по свёрткам и сбыть бесконтактным способом», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В отношении вязниковца возбуждены уголовные дела. Сам фигурант находится под стражей.