ПРЯМОЙ ЭФИР: Прокуратура Владимирской области расскажет о мерах, которые были приняты по...

ПРЯМОЙ ЭФИР: Прокуратура Владимирской области расскажет о мерах, которые были приняты по выступлениям СМИ.Прошлый год был отмечен большой активностью прокуратуры Владимирской области в эфире программы «Ваше право». Сотрудники прокуратуры не только отвечали на вопросы радиослушателей, но и принимали меры по их обращениям.В пятницу, 19 января в 7.20 в прямом эфире "Радио России-Владимир" старший помощник по взаимодействию со СМИ и общественностью Татьяна Логинова расскажет о том, какие меры были приняты прокуратурой после взаимодействия со средствами массовой информации.Телефон в студии 35-31-33, код города 4922.