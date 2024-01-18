Работник салона сотовой связи во Владимирской области продал персональные данные клиента за 250...

Работник салона сотовой связи во Владимирской области продал персональные данные клиента за 250 рублей.Заместителем прокурора города Владимира установлено, что мужчина, работая специалистом в офисе продаж, имел доступ к персональным данным абонентов одного из операторов сотовой связи. В начале июня прошлого года к нему обратилось неустановленное лицо с предложением предоставлять ему за денежное вознаграждение информацию о персональных данных абонентов.16 июля злоумышленник незаконно сфотографировал данные и через «Телеграмм» отправил заказчику. За что получил 250 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело направлено во Фрунзенский райсуд.Фото: https://www.freepik.com