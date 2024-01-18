Декабрь 2023 года стал самым успешным месяцем года для российского авторынка.

Декабрь 2023 года стал самым успешным месяцем года для российского авторынка. С учетом параллельного импорта было реализовано 128,9 тысячи автомобилей, что на 9% больше, чем в ноябре. Итог года – 1,13 миллиона машин (+58% или +440 тысяч автомобилей) к провальному 2022 г. (687,4 тысячи машин).В 2024 году с учетом амбициозных планов дистрибьюторов могло бы состояться порядка двух миллионов сделок, однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит рынку подняться выше 1,4-1,5 млн штук, прогнозируют эксперты группы ВТБ.Российские бренды - 42%В зачете марок ведущую роль в развитии рынка традиционно обеспечил АвтоВАЗ. Несмотря на то, что Lada не смогла выполнить первоначальный годовой план, 352,6 тысячи машин, отгруженных дилерам, в нынешних условиях можно считать успехом. Прирост продаж относительно 2022 года составил 87%, относительно 2021 – 1%.При этом крупнейший российский автопроизводитель продолжал умело пользоваться монопольным положением в сегменте бюджетных седанов. Модель Granta можно было встретить в салонах дилеров по цене заметно выше одного миллиона рублей, а за топовые модели Vesta стали просить более двух миллионов. Это в 3-4 раза выше, чем те же машины предлагали в момент их дебюта на рынке. Для Granta он состоялся в 2012 году, для Vesta – в 2015.Тем не менее, по Granta в 2023 году был поставлен рекорд продаж в 206,1 тысячи машин. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Яркий успех в продажах продемонстрировали и отечественное семейство вседорожников Niva – 92 тысячи (+137%). В противовес продажи Vesta, составлявшие в лучшем для нее 2021 году 113 тысяч «штук», в 2023 оказались скромными - всего 49,3 тысячи.Относительно высоким ежемесячным уровнем сбыта (2,4 тысячи машин в декабре, +26% к ноябрю) могли порадоваться продавцы «Москвичей». Роль сыграли скидки до 490 тысяч и появление второй модели в семействе.И наконец, УАЗ, ГАЗ, «Соллерс» и Evolute реализовали за прошедший год суммарно порядка 104 тысяч машин. В целом за отечественными брендами по итогам года 470 тысяч сделок или 42% рынка.Китайцы и еще один «иностранец»По итогам года благодаря параллельному импорту в десятке ведущих иностранных брендов, помимо китайских марок, удалось удержаться KIA (34 тысячи а/м), Hyundai (26 тысяч) и Toyota (22 тысячи). Все продемонстрировали двузначное падение продаж относительно прошлого года. Однако уже в декабре, помимо отечественных и китайских марок, место удалось сохранить лишь еще одному «иностранцу» – Kia (1,8 тысячи а/м). В 2024 году топ-10, наверняка, покинет и он.Желания и возможности«Как мы и прогнозировали, общий объем продаж в 2023 году не превысил 1,14 миллиона автомобилей. В январе-феврале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре. Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60-65 тысяч сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов «китайцами», этот период может быть выгоден для покупки новой машины», - прокомментировала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.«При сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы. Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов», - добавил вице президент ВТБ, начальник управления партнёрских продаж авто Владимир Высоцкий.Эксперты отметили, что в совокупности китайские марки планируют реализовать на российском авторынке порядка 1,25 млн автомобилей. АвтоВАЗ, в свою очередь, хотел бы продать полмиллиона машин. Естественно, что не останутся в стороне ГАЗ, УАЗ, «Москвич» и «Соллерс». Возьмут свое и те, кто продолжит ввозить машины по параллельному импорту. При реализации всех этих планов, российский авторынок мог бы приблизиться к двум миллионам «штук». Однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит ему подняться выше 1,4-1,5 миллиона сделок. В то же время AEB прогнозирует рост рынка на 15% или до 1,3 миллиона «штук».